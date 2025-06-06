Экс-игрок «Арсенала» осуждён за контрабанду наркотиков

Бывший футболист "Арсенала" Джей Эммануэль-Томас получил четыре года тюремного заключения за попытку ввоза наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает BBC.

34-летнего нападающего уволили из шотландского клуба "Гринок Мортон" после его ареста в 2024 году. Пограничники Великобритании нашли около 60 килограммов наркотиков в двух чемоданах, с которыми он прилетел из Бангкока. Эммануэль-Томас признал вину.

Стоимость изъятой партии составила примерно £ 600 тыс. Приговор был вынесен Королевским судом Челмсфорда.

Эммануэль-Томас - воспитанник "Арсенала". Он выступал за такие команды, как "Ипсвич Таун", "Бристоль Сити", "Куинз Парк Рейнджерс" и тайский клуб "ПТТ Районг".

Ранее мы сообщали, что второй финалист Лиги наций определился в матче с девятью голами.