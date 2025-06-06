Шары Северной Кореи озадачили Запад

Огромное количество воздушных шаров, найденных на фото вокруг перевернувшегося 21 мая эсминца военно-морского флота КНДР класса "Чхве Хён", озадачили западных аналитиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все это загадка", - приводит издание слова морского эксперта Декера Эвелита. Он указал, что сама по себе подобная ситуация не имеет международных прецедентов.

В частности, специалисты сначала предположили, что подобным образом они могли быть использованы якобы для поднятия судна. Однако позже они опровергли эту гипотезу, так как указали на активное применение кранов, которые сыграли главную роль в стабилизации положения корабля. Сейчас они полагают, что шары применили, чтобы скрыть эсминец от фото спутников либо для поддерживания его в состоянии равновесия.