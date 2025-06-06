Берега Карибского бассейна страдают от нашествия водорослей

С мая Карибское море поразил рекордный всплеск численности саргассовых водорослей, и ожидается, что их число будет расти и дальше.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Густые водоросли душат береговые линии от Пуэрто-Рико до Гайаны, мешая туризму, убивая диких животных и выделяя токсичные газы, жалуются местные СМИ.