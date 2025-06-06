https://news.day.az/world/1758609.html Берега Карибского бассейна страдают от нашествия водорослей - ВИДЕО С мая Карибское море поразил рекордный всплеск численности саргассовых водорослей, и ожидается, что их число будет расти и дальше. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Густые водоросли душат береговые линии от Пуэрто-Рико до Гайаны, мешая туризму, убивая диких животных и выделяя токсичные газы, жалуются местные СМИ.
Берега Карибского бассейна страдают от нашествия водорослей - ВИДЕО
С мая Карибское море поразил рекордный всплеск численности саргассовых водорослей, и ожидается, что их число будет расти и дальше.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Густые водоросли душат береговые линии от Пуэрто-Рико до Гайаны, мешая туризму, убивая диких животных и выделяя токсичные газы, жалуются местные СМИ.
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