Фотографии азербайджанских сёл в Армении вошли в книгу «Время собирать камни»

Фотографии азербайджанских сел на территории Армении включены в книгу "Время собирать камни".

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил журналистам главный редактор журнала "İrs" и руководитель проекта книги "Время собирать камни" Муса Мерджанлы в рамках научно-практического мероприятия на тему "Камни говорят в тишине: защита азербайджанского наследия", проходящего в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

"Данная книга, подготовленная для иностранных экспертов и дипломатических представительств, посвящена Западному Азербайджану и документирует разрушения и полного уничтожения материально-культурного наследия этого региона.

Большое количество фактов, визуальных изображений, документов и других материалов, доказывающих, что азербайджанцы исторически проживали на этих территориях, придает изданию особую значимость.

Впервые за последние шесть месяцев нами были сделаны фотографии территории Западного Азербайджана, включая все сёла, где когда-то проживали азербайджанцы. Эти снимки наглядно демонстрируют масштабы разрушений. В частности, на фотоматериалах запечатлены разрушенные надгробия с азербайджанскими именами.

Мы неоднократно направляли иностранных фотографов в Западный Азербайджан. К сожалению, армянская сторона не подпускала их близко, поскольку в большинстве этих сёл, хоть и в небольшом количестве, проживали езидские курды - по 5-6 семей. Именно они препятствовали доступу фотографов на эти территории. Тем не менее, нам удалось найти способ направить туда иностранных специалистов, которые сделали эти снимки, вошедшие в книгу", - добавил он.