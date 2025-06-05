Глобальный рынок авто ждет подоражание

Китай ввел ограничения на экспорт некоторых редких металлов, играющих ключевую роль в производстве автомобилей. В результате автозаводы в Европе и Азии столкнулись с острой нехваткой комплектующих. Это может привести к остановке производства ряда моделей и росту цен на новые автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в первую очередь под угрозой оказались немецкие и японские бренды: их машины могут значительно подорожать, тогда как китайские авто, напротив, могут стать еще доступнее. Уже известно, что одним из первых пострадавших стал популярный Suzuki Swift - его производство временно остановлено.

Ограничения со стороны Китая стали ответом на решение США ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские товары. Китай, контролируя около 60% мирового производства редких металлов, решил приостановить их экспорт. Эти металлы активно используются в автомобилестроении - как в обычных, так и в электрических машинах, а также в оборонной и энергетической промышленности.

В Европе автопроизводители уже начали закрывать отдельные предприятия из-за нехватки деталей. Чем больше будет исчерпываться запас комплектующих, тем чаще будут происходить приостановки. Особенно обеспокоены в Германии, где производители открыто говорят о риске полной остановки сборочных линий. Хотя Китай в некоторых случаях все же выдает экспортные лицензии, их недостаточно, а вывоз сырья с таможни сильно задерживается.

Если производство снизится или вовсе остановится, количество новых машин на рынке резко уменьшится. Это, в свою очередь, может вызвать новый виток роста цен. Подобная ситуация уже наблюдалась во время пандемии: тогда дефицит новых авто привел к ажиотажному спросу на вторичный рынок и резкому росту цен.

В концерне BMW подтверждают, что некоторые их поставщики уже столкнулись с трудностями. Mercedes-Benz заявляет, что ищет новые пути, чтобы сократить использование редких металлов, а в будущем и вовсе отказаться от них. В Volkswagen пока сохраняют спокойствие и уверяют, что поставки стабильны.

Японская компания Nissan также выражает обеспокоенность ситуацией и совместно с властями работает над альтернативными решениями. А Suzuki уже остановила выпуск некоторых моделей, включая популярный Swift.

Если Китай не отменит ограничения, мировое производство автомобилей может серьезно пострадать. В этом случае цены на машины вырастут, а покупатели окажутся в еще более сложных условиях. Для автокомпаний единственным выходом станет поиск новых поставщиков или переход на альтернативные технологии.

Ранее сообщалось, что автоконцерны США могут перенести часть производств в Китай.