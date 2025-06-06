Представлен первый в мире адаптивный ремень безопасности

Автомобильный гигант Volvo представил адаптивный ремень безопасности, который подстраивается под тело водителя в реальном времени. На это обратило внимание издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты компании назвали свою разработку первым в мире адаптивным ремнем безопасности. Он может подстраиваться под особенности тела водителя в режиме реального времени и обеспечивать оптимальное натяжение.

В Volvo отметили, что ремни безопасности также могут нанести травмы человеку при неправильном натяжении - обычно они имеют три степени регулировки. Новый ремень получил 11 степеней. Он подстраивается под рост, вес, телосложение и положение сиденья пользователя, а также скорость автомобиля.

В компании рассказали, что при разработке нового элемента безопасности изучили базу данных, в которой содержится информация о 80 тысячах попавших в аварию человек. "Первый в мире многоадаптивный ремень безопасности - это еще одна веха в области безопасности автомобилей", - заявила глава Центра безопасности автомобилей Volvo Аса Хаглунд.

Журналисты издания напомнили, что Volvo считается создателем современного ремня безопасности. Компания разработала его концепцию в 1950-х годах и разрешила пользоваться патентом всем желающим. Напротив, новый ремень будет устанавливаться только в автомобили Volvo - первым его получит внедорожник EX60, выход которого запланирован на 2026 год.

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