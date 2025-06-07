Грузия значительно увеличила импорт ненефтяной продукции из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, за январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал в Грузию ненефтяную продукцию на сумму 105,8 миллиона долларов США.

По данным комитета, это на 25,7 миллиона долларов США или на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчётном периоде экспорт ненефтяной продукции в Грузию составил 9,90% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла третье место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции.

В то же время в январе-апреле 2025 года объём торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 272,9 миллиона долларов США.

Этот показатель на 35,3 миллиона долларов США или на 14,9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Торговый оборот с Грузией составил 1,61% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

За январь-апрель текущего года экспорт из Азербайджана в Грузию составил 234,9 миллиона долларов, что на 23,8 миллиона долларов или на 11,3% больше, чем за тот же период 2024 года.

Также в январе-апреле 2025 года импорт из Грузии в Азербайджан составил 38 миллионов долларов США, что означает рост на 11,5 миллиона долларов или на 43,7% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провёл внешнеторговые операции на общую сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Этот показатель превышает соответствующий показатель за тот же период 2024 года на 3,3 миллиарда долларов или на 24,1%.

Из общего внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 8,785 миллиарда долларов, а на импорт - 8,133 миллиарда долларов. Это соответственно на 616,1 миллиона долларов (или на 7,5%) и на 2,7 миллиарда долларов (или на 48,8%) больше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года.

В результате внешнеторговое сальдо составило 651,792 миллиона долларов США в пользу экспорта, что на 2,1 миллиарда долларов или в 4,15 раза меньше по сравнению с январём-апрелем 2024 года.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан значительно нарастил экспорт в Швейцарию.