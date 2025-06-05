В Казахстане назвали причины появления горящих объектов в небе

Сегодня ночью жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали яркое световое явление в небе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Казинформ, по предварительным данным Минцифры, это был вход в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.

Международные трекинговые службы зафиксировали три возможных события, совпадающих по времени: разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2E (самый вероятный источник); спутник Starlink-1631; разгонный блок японской ракеты H-2A.

Как передает ведомство, угрозы нет. Фрагменты, по предварительной информации, не достигли поверхности - объекты полностью сгорели в атмосфере.

Кроме того, в министерстве обороны Казахстана также отметили, что нарушения воздушного пространства Казахстана не было.

"Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о неизвестных горящих объектах в небе над Казахстаном.