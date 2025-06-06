В США заявили, что администрация Трампа готовится урезать финансирование Калифорнии

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже в ближайшие дни начать масштабное сокращение федерального финансирования штата Калифорния.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Агентствам предписано начать определять гранты, которые администрация может удержать от Калифорнии", - говорится в публикации.

По информации телеканала, один из комитетов американского Конгресса получил от своего осведомителя информацию о возможной полной отмене исследовательских грантов, которые выделяются Калифорнии. CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать эти сведения.

Телеканал отмечает, что Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний американский лидер неоднократно подвергал ее критике. В мае Трамп уже угрожал сократить финансирование штата по причине участия трансгендерного (ЛГБТ ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)) спортсмена в соревнованиях.

Также CNN напоминает, что администрация американского президента уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму $126,4 млн, а также неоднократно выступала с критикой действий властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.

Кроме того, администрация Трампа подала обращение в Верховный суд США с просьбой разрешить начать процесс расформирования департамента образования страны. Это решение может привести к тому, что контроль над школьной политикой в стране будет передан в руки штатов и местных органов власти.