В США испытали новую бомбу Quicksink

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit провел испытание новой авиабомбы Quicksink, предназначенной для уничтожения крупных боевых кораблей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на ВВС США.

"Американский бомбардировщик-невидимка недавно испытал "революционное" оружие, предназначенное для потопления военных кораблей на фоне быстрого наращивания военно-морских сил Китая, готового бросить вызов Соединенным Штатам в Тихом океане", - говорится в публикации.

Уточняется, что испытания прошел вариант авиабомбы весом в 500 фунтов (226 кг), ранее была применена версия боеприпаса массой 2 тыс. фунтов (907 кг).

Как отмечает издание, в настоящее время китайский военно-морской флот из 370 кораблей и подлодок превосходит по количеству состав ВМС США.

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