Названы 10 серьезных недостатков кроссовера Kia Soul

Кроссовер Kia Soul первого поколения, несмотря на свой возраст, продолжает пользоваться популярностью на вторичном рынке. Но, как и у других авто, у него есть свои недостатки и преимущества.

Как передает Day.Az, о них "Газете.Ru" рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

"Из недостатков Kia Soul первого поколения можно выделить плохую шумоизоляцию. Также у автомобиля очень жесткая подвеска, что делает передвижение по плохим дорогам некомфортным и утомительным. Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего, часто проявлялись ржавчина и повреждения покрытия при минимальных контактах с поверхностью", - сказал эксперт.

Автовладельцы замечали также недостаток динамики и скромную мощность базового двигателя. Также у Kia Soul первого поколения быстро изнашиваются и выходят из строя отдельные детали, например, рулевая рейка.

Двухлитровый атмосферный двигатель надежен. Тем не менее, ближе к 200 тыс. километров владельцы Soul нередко сталкиваются с проблемами: появляется течь масла и нарушаются тепловые зазоры клапанов. Еще одной частой неисправностью является расслоение шкива коленчатого вала, которое может потребовать ремонта, отметил эксперт.