https://news.day.az/society/1758436.html Названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах Минимальная стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Газах в классе "стандарт" составит 16,2 маната. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Продажа билетов началась 5 июня.
Названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах
Минимальная стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Газах в классе "стандарт" составит 16,2 маната.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Продажа билетов началась 5 июня. Приобрести их можно в железнодорожных кассах, через мобильное приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД - https://ticket.ady.az.
Ранее мы сообщали, что обнародовано расписание ж/д рейса по маршруту Баку-Газах-Баку.
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