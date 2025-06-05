Названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах

Минимальная стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Газах в классе "стандарт" составит 16,2 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Продажа билетов началась 5 июня. Приобрести их можно в железнодорожных кассах, через мобильное приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД - https://ticket.ady.az.

Ранее мы сообщали, что обнародовано расписание ж/д рейса по маршруту Баку-Газах-Баку.