В Армении признали принципиальность, настойчивость и силу Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Армянские СМИ совершили невиданное для себя действие - они признали принципиальность Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его неуступчивость в вопросах суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Причем, тиражированием всего этого занимается телеграм-канал Баграмян 26, являющийся рупором действующего армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Этот самый рупор армянской власти и опубликовал "ошеломляющие подробности", рассказанные бывшим карабахским сепаратистом, "депутатом Нагорного Карабаха" Ваграмом Атанесяном в серии бесед с журналистом Татулом Акопяном. И рассказал этот самый Ваграм о том, что произошло 7 ноября 2014 года на так называемом заседании комитета межпарламентского сотрудничества между Арменией и "нкр", которая всегда политически, финансово и с военной точек зрения поддерживалась из Еревана.

"Оказалось, что истинной целью нашего приезда было то, что с нами хотел встретиться президент Серж Саргсян", - изрек Атанесян.

"На 45-минутной встрече 30 минут говорил исключительно Серж Саргсян. Вся его речь была посвящена состоявшейся в Сочи, если не ошибаюсь 26 сентября, встрече Путин-Саргсян-Алиев. Вы помните июльскую эскалацию, тогда еще Азербайджан впервые применил БПЛА камикадзе, уничтожив наш ЗРК ОСА-АК, вместе со всем экипажем, о чем наша сторона вообще не сообщила", - начал он свое повествование.

Как видим, перед нами очевидное признание того, что руководство Армении всегда врало своим согражданам, утаивая реальное положение дел как на дипломатическом, так и на военном поле боя с Азербайджаном. Также мы видим, как бывший карабахский сепаратист Ваграм иронизирует над словоохотливостью другого бывшего сепаратиста Сержика Саргсяна. Но главное, конечно же, это отсылка Атанесяна к событиям ноября 2014 года. И тут имеет смысл привести полное содержание одного важного эпизода в рассказе Ваграма.

"Очень подробно и искренне Саргсян рассказал нам, что смысл обсуждений был в том, что Армения должна без предусловий вернуть Азербайджану 5 районов, после чего, когда-нибудь, должен быть проведен референдум по вопросу статуса НК, что отверг Президент Ильхам Алиев.

Как рассказал Серж Саргсян, разговор был таким:

Владимир Путин: Серж Азатович, вы согласны вернуть без предусловий 5 районов?

Серж Саргсян: Да.

Владимир Путин: Ильхам Гейдарович, вы согласны?

Президент Ильхам Алиев: Да.

Владимир Путин: Ильхам Гейдарович, вы согласны, чтобы через 5 лет после этого в НК был проведен референдум?

Президент Ильхам Алиев: Нет

Владимир Путин: Через 10 лет?

Президент Ильхам Алиев: Нет

Владимир Путин: Через 15?

Президент Ильхам Алиев: Нет

Владимир Путин: На том мы и не сошлись".

Как видим, перед нами признание бывшим карабахским сепаратистом очевидного факта - Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2014 года был настолько уверен в окончательной и полной победе нашей страны, в неизбежном и полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он отметал любые намеки на полумеры в армяно-азербайджанском конфликте. Тогда как тот же Серж Саргсян, как видим, был банальным политическим торгашом. И не только, кстати говоря, он.

Вот и Ваграм Атанесян, продолжая свой рассказ, поведал о том, что по возвращении в Ханкенди его к себе вызвал тогдашний лидер карабахской хунты, а ныне активно дающий показания в Бакинском военном суде, обвиняемый Бако Саакян, который не присутствовал на встрече с Сержем Саргсяном, но жаждал узнать подробности того, что обсуждалось в ее ходе. Диалог между Варгамом и Бако тоже представляет интерес.

- Если президент Армении счел нужным рассказать многопартийной делегации нашего парламента такие подробности, то вам он точно рассказал в 10 раз больше, раскрыв все карты.

- Да, это так.

- Если да, то кто расскажет об этом народу и когда?

- Мы не можем этого сделать и рассказать народу то, что есть в действительности.

Да, это было еще одно подтверждение того, что и лидеры карабахской хунты, точно так же как и руководители Армении, всегда врали своему народу, хотя понимали, что время работает на Азербайджан. Но вместо того, чтобы согласится на справедливое решение армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны, в Ереване и в Ханкенди пытались затягивать время.

К чему все это привело? К тому, что в апреле 2016 года произошла четырехдневная война, по итогам которой наша страна нанесла врагу поражение и взяла под контроль ряд стратегически важных высот. Как тогда себя повели Серж Саргсян и тогдашний министр обороны Армении Сейран Оганян? Они соврали своему народу в очередной раз, цинично и глупо пытаясь выдать поражение за "победу".

Впоследствии они были отправлены на свалку армянской истории в результате "шашлычной революции". Но и пришедший на ее волне к власти Никол Пашинян также предпочли пребывать в атмосфере иллюзий и бесконечной лжи своему же народу. Итог всего этого очевиден - при Пашиняне Армения развязала 44-дневную войну, в результате которой потерпела поражение.

Правда, даже после этого, Ереван продолжал всесторонне поддерживать карабахскую хунту, что вынудило Азербайджан провести однодневную анти-террористическую операцию в Карабахском экономическом регионе. В ее результате полностью были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. То есть, произошло то, что всегда было четкой целью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который осуществил свою историческую миссию. И это то, что по сути, признается уже и армянскими политиками разного пошиба.