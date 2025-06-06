Французский министр вызвала общественное отвращение

Можно было подумать, что уже ничто не способно удивить нас в повседневной клоунаде французского политического цирка. Но нет - парижская элита снова в деле. На этот раз под свет вирусных софитов попала не кто-нибудь, а сама министр государственных счетов Франции Амели де Моншален. Именно она решила в прямом смысле углубиться... в себя.

Как сообщает Day.Az, видео с "мадам бюджет" молниеносно распространилось по соцсетям, вызвав волны шока, смеха и откровенного отвращения. На кадрах, по всей видимости снятых в парламенте, министр методично листает бумаги, затем вдруг поднимает палец и - да, вы не ослышались - спокойно начинает ковыряться в носу. А чтобы не терять ритм, вскоре палец направляется... в рот. Без тени смущения. Без осознания камер. Просто дело государственной важности.

Французская политическая сцена всё чаще напоминает не парламент, а реалити-шоу без сценария и цензуры. И с каждым новым видео становится всё очевиднее: в Пятой республике деградация - не политический диагноз, а образ жизни.