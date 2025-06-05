Кинокритики Азербайджана выбрали лучшие фильмы 2024 года

В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения лучших азербайджанских фильмов по итогам 2024 года, организованная Гильдией кинокритиков и киноведов Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии было отмечено, что 24 января этого года киножурналисты объединились и объявили о создании Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана. В результате голосования председателем Гильдии был избран Надир Бадалов, его заместителями - Гаджи Сафаров и Айгюн Асланлы. Гильдия начала свою деятельность с учреждения премии азербайджанских кинокритиков с целью поддержки кинопроизводства в стране и стимулирования роста художественного качества аудиовизуального контента.

Под руководством Надира Бадалова жюри из 17 кинокритиков рассмотрело около 40 художественных и документальных фильмов (полнометражных и короткометражных), выпущенных в прокат или показанных на фестивалях на территории Азербайджана в течение 2024 года.

Премии были вручены журналистом Рамилем Алекперовым, кинокритиками Ульви Мехти, Алиёй Дадашовой, Незрин Маху, Садагат Кямал, Эльзой Ахундовой, Гаджи Сафаровым, поэтом Гисметом Рустамовым, членом Правления СКА, кинокритиком Севдой Султановой, киноведами Шахлой Амирли, Шаханой Урфан, исполнительным секретарем СКА Али Иса Джаббаровым и председателем Гильдии Надиром Бадаловым.

Победители премии:

Лучший сценарий:

Фильм "Дверь" (Qapı) - авторы сценария: Вюсал Ахмедзаде, Эмин Эфендиев, Алихан Раджабов.

За умелое переплетение судеб разных социальных слоев в рамках лабиринтного сюжета и за актуализацию общественно-социальных проблем в жанре комедии.

Лучшая режиссёрская работа:

"Монолог одинокого человека" (Tənha insanın monoloqu) - Эмин Эфендиев.

За динамичное визуальное решение и способность выразить внутренний мир персонажей.

Лучшая операторская работа:

"Встреча с небом" (Səma ilə görüş) - оператор Шахмар Сафароглу.

За визуальную насыщенность экшен-атмосферы и умелую работу в разнообразных локациях.

Лучшее музыкальное оформление:

"Потерянный дневник" (İtən gündəlik) - композитор Садагат Керимова.

За эмоциональное воплощение этнографических мотивов в бытовом контексте.

Лучшая работа художника:

"Тагиев: НЕФТЬ" (Tağıyev: NEFТ) - художник-постановщик Сабухи Атабабаев, художник по костюмам Вюсал Рагим.

За яркое и детальное воссоздание исторической эпохи посредством пространства, костюмов и декораций.

Лучший актёр (два победителя):

- Махир Дервиш ("Монолог одинокого человека")

За мастерское выражение отцовских страданий и безысходности через язык тела.

- Нурлан Рустамов ("Дверь")

За убедительное воплощение эмоциональных переходов человека, обречённого на неудачу.

Лучшая актриса:

- Шехла Алигызы ("Апатия - 1")

За создание обобщённого образа, выражающего как внутреннее, так и социальное беспокойство героини.

Лучший фильм:

- "Монолог одинокого человека"

За гуманистическое раскрытие темы отцов и детей на фоне Карабахской войны.

Премию получил продюсер фильма - Сарвар Байрамов.

Лучший короткометражный художественный фильм:

- "Плёнка" (Lent) - режиссёр Мюрвюгар Абдулов.

За успешное художественное воплощение идеи примирения новаторства с традицией.

Лучший короткометражный документальный фильм:

- "Луна без дома" (Evsiz qalmış ay) - режиссёр Атанур Набиев.

За поэтичную подачу темы превращения экологических проблем в личные трагедии.

Поскольку режиссёр находился за границей, награда была вручена его родителям.

Специальная премия жюри:

Документально-художественный фильм "Возвращение киномеханика" (Kinomexanikin qayıdışı) режиссёра Орхана Агазаде.

Хотя официально фильм не является азербайджанским производством, он был удостоен специальной награды за глубокое визуальное воплощение универсальной идеи "кино и время" от лица простого гражданина Азербайджана. Премию получил оператор фильма Даниэль Гулиев.