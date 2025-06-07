В США расширят производство беспилотников

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США, а также увеличение их экспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили на сайте Белого дома.

"Трамп подписал указ, гарантирующий сохранение лидерства Америки в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных авиационных систем (БАС), также известных как дроны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) должен расширить возможности эксплуатации беспилотников для коммерческих и общественных целей, включая полеты вне зоны прямой видимости. Также в документе сказано, что он должен ускорить разработку технологий беспилотной авиации, в том числе системы вертикального взлета и посадки, автономные полеты.

Кроме того, главе управления поручено внедрить инструменты искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию дронов и опубликовать обновленную дорожную карту по интеграции гражданских БПЛА в национальную систему воздушного пространства.