"Туран Товуз" отказался от российского полузащитника

Клуб "Tуран Товуз" принял решение отказаться от арендованного игрока Антона Крачковского.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 22-летний полузащитник покинул азербайджанскую команду и вернулся в "Динамо" (Махачкала).

Крачковский выступал за "Tуран Товуз" с января текущего года, однако не смог оправдать доверие клуба. По условиям соглашения аренда могла быть продлена еще на один год, но этого не произошло.