https://news.day.az/sport/1758643.html "Туран Товуз" отказался от российского полузащитника Клуб "Tуран Товуз" принял решение отказаться от арендованного игрока Антона Крачковского. Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 22-летний полузащитник покинул азербайджанскую команду и вернулся в "Динамо" (Махачкала). Крачковский выступал за "Tуран Товуз" с января текущего года, однако не смог оправдать доверие клуба.
"Туран Товуз" отказался от российского полузащитника
Клуб "Tуран Товуз" принял решение отказаться от арендованного игрока Антона Крачковского.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 22-летний полузащитник покинул азербайджанскую команду и вернулся в "Динамо" (Махачкала).
Крачковский выступал за "Tуран Товуз" с января текущего года, однако не смог оправдать доверие клуба. По условиям соглашения аренда могла быть продлена еще на один год, но этого не произошло.
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