Замгенсека ООН перечислил главные мировые вызовы современности

Текущие конфликты в мире, изменение климата, а также бедность и неравенство являются главными вызовами современности.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи всемирной организации Том Флетчер.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас мировые конфликты становятся все более ожесточенными, затяжными и интенсивными. Все это накладывается на уже существующий уровень неравенства и бедности, подчеркнул замгенсека ООН.

Флетчер добавил, что в настоящее время свыше 300 млн человек в мире остро нуждаются в помощи. По его словам, задача ООН совместно с гуманитарными организациями заключается в том, чтобы организовать им поддержку.

"Но делать это становится все сложнее: мы перегружены, недофинансированы и во многих регионах буквально находимся под угрозой", - посетовал замгенсека ООН.

До этого лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что человечество не готово к вирусам, которые могут высвобождаться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты. В качестве примера он указал на споры сибирской язвы, которые могут сохраняться в вечной мерзлоте.

Ранее мы сообщали, что член Постоянного форума ООН заявил о последствиях вызовов, стоящих перед демократией.