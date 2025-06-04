Член Постоянного форума ООН заявил о последствиях вызовов, стоящих перед демократией

Вызовы, стоящие перед демократией, создают почву для возрождения этнофашизма.

Как сообщает в среду Trend, об том заявил член Постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения из Колумбии Пастор Элиас Мурильо Мартинез в ходе лекции на тему "Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений".

По его словам, использование расизма в качестве политического инструмента, вопросы, связанные с энергетикой и изменением климата, негативные последствия искусственного интеллекта, а также вызовы и обязательства, стоящие перед свободной демократией, создают почву для возрождения этнофашизма.

"Я приехал из региона Латинской Америки. В этом регионе проживает около 200 миллионов потомков африканских рабов. Например, 55 процентов населения Бразилии имеют африканское происхождение. В США насчитывается примерно 50 миллионов человек африканского происхождения. В Колумбии около 20 процентов населения составляют африканцы по происхождению, и в основном они проживают в прибрежных и портовых городах",- добавил он.

Ранее сообщалось, что в Баку продолжают обсуждать идеологию и реалии колониализма.