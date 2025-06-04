https://news.day.az/politics/1757974.html В Баку продолжают обсуждать идеологию и реалии колониализма - ФОТО В Баку при организации Бакинской инициативной группы стартовал второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".
В Баку продолжают обсуждать идеологию и реалии колониализма - ФОТО
В Баку при организации Бакинской инициативной группы стартовал второй день международной научной конференции на тему "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма".
Как сообщает Day.Az, в рамках мероприятия участники конференции прочитают лекцию для преподавателей и студентов Азербайджанского университета языков на тему "Продолжение колониального мышления в системе современных международных отношений".
Отметим, что параллельно в Университете AДA также будет прочитана лекция для преподавательского состава и студентов.
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