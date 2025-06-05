https://news.day.az/economy/1758410.html Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие - ФОТО Азербайджанская компания "Dream Group" и китайская "Digital Team Technology Ltd." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия. Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.
Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие - ФОТО
Азербайджанская компания "Dream Group" и китайская "Digital Team Technology Ltd." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия.
Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.
Меморандум с азербайджанской стороны подписал главный исполнительный директор компании "Dream Group" Камран Аллахвердиев, а с китайской стороны - соучредитель компании "Digital Team Technology Ltd." Чжан И.
Ранее мы сообщали о числе китайских компаний, действующих в Азербайджане.
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