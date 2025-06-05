Азербайджан и Китай создадут совместное предприятие

Азербайджанская компания "Dream Group" и китайская "Digital Team Technology Ltd." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия.

Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

Меморандум с азербайджанской стороны подписал главный исполнительный директор компании "Dream Group" Камран Аллахвердиев, а с китайской стороны - соучредитель компании "Digital Team Technology Ltd." Чжан И.

Ранее мы сообщали о числе китайских компаний, действующих в Азербайджане.