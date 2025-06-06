https://news.day.az/society/1758532.html Глава УМК заявил о переговорах по встрече с Папой Римским Ведутся переговоры о проведении встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Как передает Day.Az, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. "Скорее всего, этот вопрос также получит свое положительное решение.
Глава УМК заявил о переговорах по встрече с Папой Римским
Ведутся переговоры о проведении встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV.
Как передает Day.Az, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
"Скорее всего, этот вопрос также получит свое положительное решение. У нас имеются связи и дружеские отношения с Папой и его окружением.
Можно сказать, что практически все Папы Римские посещали Азербайджан. Надеюсь, что и новоизбранный Папа Римский Лев XIV также посетит нашу страну",- добавил он.
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