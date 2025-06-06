https://news.day.az/society/1758551.html В городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан 6 июня в городе Шуша по случаю праздника Гурбан был совершен праздничный намаз. Как сообщает в пятницу Trend, во время праздничного намаза, проведённого в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за народ и государство, а также высказаны пожелания мира и благополучия.
В городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан
6 июня в городе Шуша по случаю праздника Гурбан был совершен праздничный намаз.
Как сообщает в пятницу Trend, во время праздничного намаза, проведённого в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за народ и государство, а также высказаны пожелания мира и благополучия.
Во время праздничного намаза была также почтена память сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, и прочитаны молитвы за упокой их душ.
Ранее сообщалось, что в мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре