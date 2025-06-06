В городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан

6 июня в городе Шуша по случаю праздника Гурбан был совершен праздничный намаз.

Как сообщает в пятницу Trend, во время праздничного намаза, проведённого в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за народ и государство, а также высказаны пожелания мира и благополучия.

Во время праздничного намаза была также почтена память сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, и прочитаны молитвы за упокой их душ.

Ранее сообщалось, что в мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз.