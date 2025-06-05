Жителей российского города возмутили "рычащие" грузовики - ВИДЕО
Власти Всеволожска пригрозили штрафами за "мычащие" молоковозы. Жители сравнили звук с "рычанием тираннозавра".
Как передает Day.Az, грузовики с необычным звуковым сопровождением засняли очевидцы. В сети обсуждают, что это похоже на "Парк Юрского периода".
"Молоковозы принадлежат ИП. Администрация совместно с ветеринарной службой осуществляла проверку. Сопроводительные ветеринарные документы на качество продукции в норме.
За нарушение правил пользования звуковыми сигналами предусмотрен штраф - предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Составление протоколов в компетенции ГИБДД".
Ранее мы сообщали, что в России легковушка влетела во двор детсада.
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