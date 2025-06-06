В США предлагают взорвать ядерную бомбу под океаном ради спасения Земли
Исследователь из США предлагает взорвать огромную ядерную бомбу под океаном, чтобы спасти Землю, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
25-летний инженер-программист Microsoft Энди Хаверли опубликовал научную статью, в которой предложил использовать самую мощную ядерную бомбу в мире для борьбы с изменением климата. В своей работе он выдвинул идею подрыва ядерного заряда под океаническим дном с целью высвобождения пород, способных поглощать углерод.
По его словам, такой подход может значительно ускорить процесс естественного выветривания минералов, находящихся на морском дне, что в свою очередь поможет снизить уровень углекислого газа в атмосфере. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 36 гигатонн этого вещества, и Хаверли утверждает, что ядерный взрыв мощностью 81 гигатонна позволит компенсировать эти выбросы за три десятилетия.
Свою идею автор описывает как синтез уже известных подходов - усиленного выветривания и подземных ядерных взрывов, которые ранее не рассматривались вместе. Он также отметил, что вдохновение пришло после просмотра фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", который заставил его задуматься о потенциале атомной энергетики.
Хаверли подчеркнул, что место взрыва должно быть тщательно рассчитано так, чтобы минимизировать распространение радиации, мусора и энергии. При этом он признал, что у проекта множество технических и этических вопросов, однако считает, что такие радикальные меры могут понадобиться, если традиционные методы окажутся недостаточными.
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