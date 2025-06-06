В Вене прошел концерт "Ритмы пламени" по случаю 28 мая

В столице Австрии городе Вена состоялся концерт под названием "Ритмы огня" в исполнении эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги" по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госкомитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, концерт был организован при поддержке Фонда поддержки диаспоры Азербайджана и при содействии Азербайджанского культурного центра, действующего в Вене.

"В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Австрии, международных организаций, местной общественности, СМИ, а также проживающие в этой стране азербайджанцы и любители музыки.

Перед выступлением мастеров искусства была представлена информация о 28 Мая - Дне независимости, особо отмечено, что азербайджанская музыка впервые прозвучит в одном из самых современных концертных залов Вены - "MuTh". За поддержку данной инициативы была выражена благодарность исполнительному директору Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрему Абдуллаеву и директору Азербайджанского культурного центра Лейле Гасымовой.

Под руководством народного артиста Азербайджанской Республики, тариста и исполнителя на уде Мирджавада Джафарова эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" выступил с репертуаром, включающим джазовые композиции на основе азербайджанских мугамов, произведения композиторов и народные песни. Звучание таких национальных музыкальных инструментов, как тар, уд, тютяк, зурна, балабан и нагара, придало исполненным произведениям особую красоту.

Исполненные на концерте произведения - будь то классический джаз, эстрада, этно-джаз или национальная азербайджанская музыка - произвели на зрителей приятное впечатление. Некоторые австрийские гости заявили, что впервые услышали азербайджанскую музыку и были очарованы ею",- говорится в информации Госкомитета.