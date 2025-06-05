https://news.day.az/society/1758325.html Обвал скалы перекрыл сельскую дорогу в Нахчыване - ВИДЕО В Шарурском районе Нахичеванской Автономной Республики произошел камнепад. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог НАР, инцидент случился в горной местности на дороге, ведущей к селу Хавуш. В результате обрушения скальной породы крупные камни оказались на проезжей части, временно нарушив движение.
Обвал скалы перекрыл сельскую дорогу в Нахчыване - ВИДЕО
В Шарурском районе Нахичеванской Автономной Республики произошел камнепад.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог НАР, инцидент случился в горной местности на дороге, ведущей к селу Хавуш. В результате обрушения скальной породы крупные камни оказались на проезжей части, временно нарушив движение.
На место происшествия оперативно прибыли специализированная техника и рабочие бригады агентства. С помощью специального оборудования большие фрагменты скалы были измельчены и вывезены с дороги.
На текущий момент движение на этом участке трассы полностью восстановлено, и проезд осуществляется в безопасном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре