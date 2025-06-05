Обвал скалы перекрыл сельскую дорогу в Нахчыване

В Шарурском районе Нахичеванской Автономной Республики произошел камнепад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог НАР, инцидент случился в горной местности на дороге, ведущей к селу Хавуш. В результате обрушения скальной породы крупные камни оказались на проезжей части, временно нарушив движение.

На место происшествия оперативно прибыли специализированная техника и рабочие бригады агентства. С помощью специального оборудования большие фрагменты скалы были измельчены и вывезены с дороги.

На текущий момент движение на этом участке трассы полностью восстановлено, и проезд осуществляется в безопасном режиме.