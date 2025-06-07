https://news.day.az/world/1758657.html В России армянин-расист отправился в СИЗО - ВИДЕО Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера армянского происхождения Арега Шепихина к двум месяцам лишения свободы по уголовному делу об экстремизме и возбуждении ненависти. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. А.
В России армянин-расист отправился в СИЗО - ВИДЕО
Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера армянского происхождения Арега Шепихина к двум месяцам лишения свободы по уголовному делу об экстремизме и возбуждении ненависти.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
А. Шепихин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды с использованием сети Интернет) УК России.
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