В России армянин-расист отправился в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера армянского происхождения Арега Шепихина к двум месяцам лишения свободы по уголовному делу об экстремизме и возбуждении ненависти.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

А. Шепихин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды с использованием сети Интернет) УК России.