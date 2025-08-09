Историческая победа Азербайджана в Вашингтоне изменит регион

В нашем регионе начинаются процессы исторического значения, и нам повезло быть их свидетелями. Южный Кавказ переходит к новому этапу своего развития, к новому этапу общественно-политической формации. В Вашингтоне сделан важнейший шаг к заключению окончательного и гарантированного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Я не раз сравнивал процессы в нашем регионе с айсбергом. Как правило, принято воспринимать невидимую часть айсберга как нечто негативное, содержащее скрытые проблемы. Но в нашем случае на невидимом "фронте" идут как раз позитивные процессы. Несмотря на то, что происходит на поверхности, за кулисами идет большая работа. Какими бы сложными не казались отношения двух стран, есть факты, которые можно выложить на стол. Начало делимитации и демаркации границы - это факт, отзыв Арменией своей кандидатуры на проведение СОР-29 в пользу Азербайджана - это факт, встреча в Абу-Даби - это факт. И так далее. Неоспоримым доказательством успеха мирного процесса теперь станет и подписанная лидерами Азербайджана и Армении Совместная декларация.

Хотел бы процитировать фрагмент из документа: "Созданы условия для того, чтобы наши страны наконец приступили к построению добрососедских отношений на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории после окончания конфликта, принесшего огромные человеческие страдания. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подлежать пересмотру, открывает путь к закрытию главы вражды между нашими двумя народами".

Это пока не мирный договор, но в этом документе есть все, о чем говорил Азербайджан. В нем отражено и упразднение Минской группы, и открытие коммуникаций. Что касается изменений в армянскую Конституцию, то такой вопрос в подобный документ включен быть не мог, так как является внутренним делом Армении. Но мы надеемся, что в свете прорыва в мирном процессе эти изменения в ходе референдума 2026 года будут внесены.

Судя по новостям в СМИ и соцсетях, за происходившим в Вашингтоне внимательно наблюдали и журналисты, и аналитики, и политические лидеры разных стран. Было бы наивно думать, что все будут за нас рады, станут аплодировать и откажутся от собственных планов. Мы так и не думаем. Будут провокации, критика, домыслы и негативные прогнозы. Мы к этому готовы. А будут и те, кто, наоборот, прекратят мутить воду. Но самое главное, что после встреч в Вашингтоне все будут исходить из сложившихся новых реалий. Им придется это делать.

Недоброжелателям нужно, чтобы конфликтность в регионе сохранялась, чтобы лилась кровь, чтобы была вражда. Эти инструменты необходимы для вмешательства в дела региона, продвижения здесь своих интересов и укрепление своих позиций. Теперь ситуация изменилась, и всем игрокам придется с этим считаться.

Корабль Азербайджана под управлением мудрого и опытного лидера идет вперед, и никто его не остановит. Как точно выразился помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, Президент Ильхам Алиев выиграл войну, а теперь он выиграл мир

Это историческая победа Президента Ильхама Алиева. Это победа Президента США Дональда Трампа. Считаю, что это также победа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всех сторонников мира в Армении. Фактически этим документом мы ставим точку в еще одном этапе постконфликтного урегулирования и открываем, думаю, последнюю его страницу.

Азербайджан показывает мастер-класс в международной дипломатии. Это признают уже все. Одно то, что Дональд Трамп в пятницу повторно поделился в своем аккаунте в соцсети выступлением Президента Ильхама Алиева, говорит о многом. В том числе о внимании к позиции Президента Азербайджана, о том, что в Белом доме его выступления слушаются и анализируются. Американская сторона отдает дань уважения личности, политическим талантам и лидерству Ильхама Алиева в регионе.

Должен сказать, что визит нашего лидера в Вашингтон и прошедшие там встречи являются историческим шагом в азербайджано-американских отношениях. Меморандум о взаимопонимании, подписанный лидерами двух государств, соглашение между нефтяными компаниями, подписанный Дональдом Трампом документ о приостановке действия несправедливой 907-й поправки, заявления, сделанные президентами Азербайджана и США - это не менее важные итоги 8-го августа, чем документ о мире между Азербайджаном и Арменией. Как сказал Президент Ильхам Алиев, мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном.

Сегодня даже противники Азербайджана говорят о нашем Президенте с уважением. Его авторитет непререкаем. Благодаря его филигранной дипломатии созданные Азербайджаном новые реалии признаются всеми. Все выступления нашего лидера отслеживаются и анализируются в мировых столицах и мозговых центрах, обращается внимание даже на мимику и жесты Президента Азербайджана. Потому что Ильхам Алиев - это школа. У него нужно учиться дипломатии, перенимать умение правильно строить диалог, а когда необходимо, и умело противостоять дипломатическим атакам. Уверен, что когда-нибудь появится книга, рассказывающая о тонкостях дипломатии Баку, передающая самые важные моменты деятельности Президента Азербайджана на международной арене. Также не сомневаюсь, что эта книга станет учебником для будущих дипломатов и политиков во всем мире.

Хотел бы сказать несколько добрых слов в адрес премьер-министра Армении. Армянский народ должен быть благодарен Николу Пашиняну за то, что он сделал этот "непопулярный" с точки зрения националистической идеологии шаг. Даже те, кто сегодня возмущаются, в конце концов поймут, что Пашинян никого не "предал", а сделал большой шаг к долгожданному миру и открыл перспективы своему народу. Армянский народ должен понимать, что тот фундамент, который был заложен 8 августа, принесет региону спокойствие, добрососедство и развитие. У людей появится перспективы, можно будет уже смелее строить планы на будущее. Армянский народ более тридцати лет живет без этой надежды. И Никол Пашинян, подписав Декларацию, дал ее своему народу.

Чем более конструктивным становится правительство Армении, тем в большую истерику впадает реваншистская пропаганда. Иногда приходится слышать такие безумные высказывания, что поражаешься накалу ненависти. К счастью, в противовес этим крикунам в Армении появилось немало трезвомыслящих, грамотных, объективно подходящих к вопросам аналитиков, которые не приемлют политической "резни". Армения это не погосяны и прочие болтуны.

Думаю, армянский народ в большинстве своем поддержит подписание Пашиняном Совместной декларации в Вашингтоне. Не будем забывать, что после проигранной Арменией войны народ проголосовал за него, и это был вызов всему политическому сообществу и меседж реваншистам.

То, что произошло в Вашингтоне, думаю, станет основой для стабилизации ситуации не только на Южном Кавказе. Наш пример будет прецедентом для других конфликтующих и воюющих стран.

Также уверен, что посредничество Трампа не должно вызвать ревности у других сторон, пытавшихся ранее сделать то же самое. У всех есть свой определенный вклад в сегодняшний успех. Заслуга России в том, что не помешала в 2020 году нам освободить свои земли и способствовала остановке огня. Подписанное 10 ноября Трехстороннее заявление было важным шагом на пути к сегодняшним договоренностям. Франция, неудачно стартовавшая в роли посредника, при наличии доброй воли тоже может сослужить службу миру, пользуясь своими близкими отношениями с Ереваном. Кстати, в последнее время мы наблюдаем, что отношения между Парижем и Баку стали заметно улучшаться, что тоже будет способствовать ускорению позитивных процессов в регионе.

Хотел бы напомнить, что нашей стране пришлось преодолеть очень многие препятствия на пути к нынешнему успеху. Нам пытались мешать, против нас выстраивались негативные кампании. Но все это осталось позади и ничуть не пошатнуло места Азербайджана на мировой арене и авторитета нашего лидера. Президент умело и терпеливо вел наш корабль через эти шторма, и сегодня наша Победа, наша правда признаны всеми. Документ, подписанный в Вашингтоне под патронажем Президента США, - это меседж всему миру о подтверждении территориальной целостности и исторических прав Азербайджана на свои земли.

Очень важно, что в Вашингтоне обрел реальные очертания Зангезурский коридор. Открытие коммуникаций это одно из важнейших последствий мирного процесса. Транспортные и энергетические коммуникации Южного Кавказа станут единым целым. Эта сеть будет служить развитию и сотрудничеству трех стран и соединит регион со всеми частями света, что отвечает интересам наших народов. Как сказал Президент Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне, декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует наши намерения, демонстрирует, что мы хотим мира. Но мы также хотим взаимосвязанности. Мы хотим интеграции между двумя частями нашей страны посредством безопасного коридора, который откроет множество возможностей для всего региона, в том числе для самой Армении.

В Совместной декларации четко прописана важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и по соседству с ним. И особо подчеркнуто, что эти усилия должны включать обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей Республики Армения; Это то, о чем всегда говорил Президент Ильхам Алиев. И хотя в декларации этот маршрут назван "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), это тот самый Зангезурский коридор, открытия которого Азербайджан добивается со дня окончания Второй карабахской войны.

Колгда будут достигнуты все поставленные цели, Южный Кавказ станет другим. Помню, Президент Ильхам Алиев говорил о Кавказском доме. Это не иллюзия, не просто туманная надежда. Это совершенно реальная перспектива. Я буквально вижу этот Кавказский дом. Я не говорю об объединении стран или конфедерации. Это будет общий дом для живущих здесь народов, Азербайджан, Армения, Грузия будут сотрудничать, развиваться и цвести. Для этого в нашем регионе есть все возможности. Не достает только гарантированного мира, который стабилизирует ситуацию на десятилетия вперед. Для этого наши армянские соседи должны окончательно сбросить груз, который тянул их на дно все годы. Лучше жить в мире и сотрудничестве, чем враждовать и воевать.

Грузия тоже не останется в стороне от начинающихся процессов. Конфликтная ситуация между Арменией и Азербайджаном заставляла Тбилиси держать некоторую дистанцию, чтобы не занять какую-то из сторон. Возможно, в будущем страны региона подпишут трехсторонний документ о создании Кавказского дома, где нет таможенных границ, где народы общаются и свободно ездят друг к другу в гости, где идет активная экономическая кооперация.

После заключения мира, в нашем регионе начнется совсем другая жизнь. Конечно, будет немало тех, кто попытается сделать так, чтобы добрососедство осталось только на бумаге, чтобы страны вернулись к противостоянию. Потуги обязательно будут, но они ничего не дадут, и противники мира на Южном Кавказе останутся ни с чем. Мир между Азербайджаном и Арменией будет иметь определенные международные гарантии. Гарантии США это очень серьезно.

Хочу подчеркнуть, что мы не допустим, чтобы наша независимость. наш суверенитет попали под удар. Мы будет оберегать как зеницу ока завоеванные нашим народом в течение многих поколений ценности. Мы будем действовать против тех, кто попытается снова расшатать ситуацию в регионе. И я очень надеюсь, что мы будет действовать с Арменией совместно.

Азербайджану не в чем себя упрекнуть. Мы сделали все для стабилизации в регионе. Мы хоть и являемся страной, пострадавшей от многолетней оккупации, все пять послевоенных лет стремились к поиску точек соприкосновения с бывшим оккупантом. В логике истории конфликта Азербайджан мог занять более жесткую позицию, но он этого не сделал, потому что Азербайджану нужен мир и стабильность. Нас подталкивали провокациями, в том числе на международном уровне, к жестким шагам, - Баку не поддался. Того, что было в начале 90-х и в годы оккупации, конечно, забыть нельзя, но это не помешает налаживанию отношений и добрососедству.

Посмотрите, сколько плюсов получила Армения благодаря восстановлению Азербайджаном своей территориальной целостности. Она избавилась от статуса оккупанта, она получила право заговорить официально о желании присоединиться к ЕС, в эту страну стали ездить лидеры других государств. То есть Армения стала рукопожатной. И способствовало этому именно поражение в войне. Теперь представьте, сколько позитива принесет армянскому государству дальнейшее сближение позиций с Азербайджаном и заключение мира.

Напомню, что Президент Ильхам Алиев еще во время предвыборной кампании в США постоянно высказывался в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. У азербайджанской стороны имелись очень четкие мотивы для этого. Предыдущая администрация наломала дров в отношениях с Баку. Команда Байдена занимала строго проармянскую позицию и ставила палки в колеса мирному процессу, сбивая с пути официальный Ереван. По тем же причинам армянство поддерживало демократов, рассчитывая с помочью Камалы Харрис в случае ее победы отыграть ситуацию на Южном Кавказе назад. Думается, все это не прошло мимо внимания Дональда Трампа, поэтому он был так холоден с Ереваном и демонстративно игнорировал его. То, что Никол Пашинян был приглашен в США, был принят Трампом и сидел с ним за одним столом - это заслуга Баку, Президента Ильхама Алиева.

Я бы сказал, что Азербайджан помог наведению мостов между США и Арменией. Азербайджану не нужно, чтобы весь мир ненавидел Армению и игнорировал ее руководство. Дипломатическая изоляция была мерой против Еревана в период армянской оккупации. А после освобождения своих территорий, Баку выбрал уже другую линию. Именно Азербайджан выведет Армению на международную арену, если мирный процесс не даст сбоя. Надеюсь, что этого не случится, и мы станем свидетелями интеграции в нашем процветающем регионе.

Лейла Таривердиева