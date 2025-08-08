Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан всегда добивается поставленных целей. Все его начинания, как правило, ведут к успеху. Будь то энергетический проект или продвижение своих политических интересов на международной арене. Каждый проект, каждый шаг, даже тот, что не сразу проявляет свою значимость, рассчитан с абсолютной точностью на определенное развитие ситуации, каждый имеет свое время и обязательно "выстреливает".

Как Азербайджану это удается? Благодаря тому пути, по которому он идет под руководством своего лидера. Президент Азербайджана Ильхам Алиев это лидер, который знает, что, как и когда нужно делать. Он видит перспективу и с точностью просчитывает каждое решение, выводя страну из всех штормов без потерь для национальных интересов.

Прорыв в Вашингтоне в отношениях между Азербайджаном и Арменией это результат грамотного расчета, твердой воли и дипломатического таланта азербайджанского лидера. То, что это стало возможным, это, в первую очередь, заслуга Президента Азербайджана. Многим встреча на американской площадке показалась неожиданной и спонтанной, но на самом деле это, конечно, не так. Для этого была проведена огромная дипломатическая работа, начавшаяся далеко не сегодня.

Ильхам Алиев, возглавив республику, обещал азербайджанскому народу восстановить территориальную целостность страны, и выполнил обещание. Он шел к достижению этой цели самым трудным путем - отвергая любые компромиссы, несмотря на серьезное противодействие, давление со стороны держав и международных организаций. Президент Азербайджана все это выдержал и привел проблему армянской оккупации к логическому завершению. Война 2020 года завершилась блистательной победой Азербайджана. Это был грандиозный успех.

Далее началась работа по закреплению этой победы. Президент снова показал мастер-класс в международной дипломатии, можно сказать, преподал урок всем, кто не хотел принимать итоги 44-дневнорй Отечественной войны и пытался искать лазейки для новой дестабилизации региона. Доставались эти успехи нелегко. Азербайджану пришлось провести несколько локальных операций, в том числе операцию "Возмездие", которой как раз на днях исполнилось три года. 3 августа 2022 года армянские бандформирования в зоне ответственности РМК нарушили режим прекращения огня, совершили теракт против азербайджанских военнослужащих и попытались захватить одну из важных высот. В ответ на эту атаку была проведена операция, результатом которой стал разгром нескольких боевых позиций сепаратистов и военной части.

После этого, события стали развиваться в ускоренном темпе. В апреле 2023 года был открыт погранично-пропускной пункт "Лачин". Это было знаковое событие, продемонстрировавшее всему миру, что Азербайджан уверенно входит в свои законные права на освобожденных землях. Как сказал, посетив Лачин через несколько месяцев после открытия ППП, Президент Ильхам Алиев, "установив 23 апреля погранично-пропускной пункт на азербайджано-армянской границе, мы окончательно решили вопрос территориальной целостности".

Еще через три месяца, 19 сентября 2023 года Азербайджан окончательно решил вопрос своего суверенитета над территориями всей страны и присутствия на них незаконных вооруженных формирований. Это была блестящая антитеррористическая операция, осуществленная менее чем за сутки. Азербайджан вернул себе контроль над всем Карабахом, окончательно поставив точку в территориальных претензиях соседа. Эта операция, как 44-дневная война, изучаются военными специалистами других стран. Потому что за последние 80 лет никому не удавалось достичь полной победы в войне с освобождением всех своих земель и капитуляцией оккупанта.

Эта цель, поставленная Президентом Ильхамом Алиевым, была успешно достигнута. Военная повестка страны была закрыта и была заменена мирной повесткой. Азербайджан больше не собирался воевать, хотя укрепление армии и остается одним из основных направлений государственной политики.

Еще до антитеррористической операции 2023 года Баку выступил с инициативой подписания мирного договора. автором инициативы был Президент. Несмотря на все, что пережила страна, на весь урон, нанесенный оккупацией Азербайджану, азербайджанский лидер предложил бывшему оккупанту подписать не унижающий Армению документ, а соглашение, построенное на общепринятых принципах международного права, который позволили бы обеспечить долгосрочный мир для двух народов. Это был очень гуманный шаг со стороны Баку, показавший широкую душу Азербайджана и мудрость его лидера. Страна-победитель говорит с побежденным противником не о капитуляции и контрибуциях, а предлагает равные условия справедливого мира.

Напомним, что пять принципов которые легли в основу текста мирного договора, следующие:

1. Признание суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга;

2. Отказ от территориальных претензий друг к другу;

3. Неприменение силы или угрозы силой;

4. Демаркация и делимитация границ, установление дипломатических отношений;

5. Открытие коммуникаций.

К сожалению, Ереван не сразу пришел к пониманию реалий и долгое время пытался переписать подготовленный Азербайджаном текст мирного договора. Это продолжалось три года. Армения вела себя так, будто это она победила в войне и ее умоляют о мире. В Баку все понимали и спокойно вычеркивали армянские поправки, когда соседей заносило слишком уж далеко. Достаточно напомнить, что до АТО сентября 2023 года Ереван настаивал на включении в проект пункта, касающегося армян Карабаха. К такому поведению Ереван побуждали союзники, строящие планы на регион и потому заинтересованные в сохранении нестабильности. Но Президент Азербайджана разрушил все эти планы, санкционировав антитеррористическую операцию, как и все другие шаги Баку продуманную до мелочей.

Союзники Армении сыграли в затягивании мирного процесса первую скрипку. Руководила этим "оркестром" администрация Байдена. Тандем Байден-Блинкен и Президент Франции Макрон приложили немало усилий к тому, чтобы нивелировать инициативы Баку и навязать процессу нормализации свою повестку. Использовались для этого очень нечистоплотные методы. Провокация следовала за провокацией, процесс демонизации Азербайджана продвигался в парламентах ряда стран, в европейских и правозащитных организациях. После сентября 2023 года истерика начала постепенно терять силу, потому что мир не отреагировал на события так, как ожидал антиазербайджанский лагерь. Все, что было сделано, было сделано четко в рамках законных прав государства, не было сделано ни одного шага, порочащего нашу страну и наш народ. Даже крики об "этнических чистках" не дали результата - ведь каждому было ясно, что они не соответствуют действительности.

Отвратительная кампания оборвалась, когда пошатнулось кресло под Джо Байденом. Тем, кто участвовал в антиазербайджанской кампании, стало не до нас. У них появились собственные проблемы, вызванные собственными незаконными действиями и противоречиями с американскими интересами и законами.

Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, подписанные совместных с Николом Пашиняном документов - это банкротство антиазербайджанского "фронта". Того же Президента Эммануэля Макрона, французских парламентариев, требовавших от Парижа признания "арцаха". Это поражение, как всем казалось, могущественного и супер-влиятельного армянского лобби и диаспоры во главе с ANCA. Последний сегодня рвет и мечет, атакует руководство США обращениями и слезливыми посланиями, требуя не подписывать документов с Азербайджаном без гарантий возвращения армян в Карабах, признания факта "этнических" чисток и прочей чепухи. Совсем погрустнели в последние месяцы Европейский парламент, западные СМИ, разного рода Amnesty International, Human Rights Watch. А помните тех, кто угрожал Азербайджану американскими санкциями? Где они сейчас, эти господа? Жозеп Баррель отправился досиживать старость без должности, Фрэнк Паллоне уже сидит, а Адам Шифф скоро сядет. За решетку...

Благодаря всем вышеуказанным лицам и организациям мирный процесс между Азербайджаном и Арменией растянулся, хотя начать строить нормальны отношения можно было начать еще три года назад. Реальные переговоры по заключению мира начались, как мы уже отметили, только после АТО сентября 2023 года, потому что отпали внешние интересанты и с Ереваном появилась возможность разговаривать без посторонних. Результатом стал еще один знаковый шаг - начало в мае 2024 года процесса делимитации и демаркации границ.

В марте этого года, наконец, обсуждения вокруг текста мирного договора завершились. Однако Армения пока не выполнила главного условия - не внесла изменений в Конституцию. Есть надежда, что в ходе референдума в 2026 году армянский народ проявит мудрость и проголосует за необходимые поправки. Как только это произойдет, начнется процесс подписания собственно соглашения об установлении межгосударственных отношений и мире между двумя странами.

Совместная декларация, которую подпишут в Вашингтоне сегодня, это важнейший шаг к мирному договору. Это очередная победа Азербайджана, Президента Ильхама Алиева. Ереван принял все условия Баку. Армения подпишет, как сообщается, совместное обращение о роспуске Минской группы. Армения согласится с исключением из своей Конституции отсылки на Декларацию независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану. Еще несколько дней назад в Ереване заявляли иное.

Азербайджан неоднократно указывал соседу, какие возможности откроются перед ним в случае подписания мира. И вот премьер-министр Армении встречается с Президентом США и подписывает с ним двусторонний документ. Разве такое могли представить в Ереване? Дональд Трамп демонстративно держал дистанцию от армянской стороны, не помогали даже усилия диаспоры. У американского лидера были для этого, конечно, свои причины.

Еще одним успехом Президента Азербайджана стал переход Зангезурского коридора из мечты в реальность. Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что коммуникации между Восточным Зангезуром и НАР должны и будут открыты. Эта цель, как следует из сообщений СМИ, будет достигнута в Вашингтоне.

Совместная декларация, подписанная в Вашингтоне при содействии Президента США, подтвердит на уровне мировой державы статус-кво, созданный Азербайджаном в регионе. Теперь ни у кого не может быть сомнений, что новая реальность Южного Кавказа окончательно принята международным сообществом.

События в Вашингтоне это победа Азербайджана, это победа Президента Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер выиграл и этот бой - дипломатический.