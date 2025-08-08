Встреча в Вашингтоне - это признание Президента Ильхама Алиева одним из самых успешных политиков в современном мире

Встреча в Вашингтоне - это признание, что Президент Ильхам Алиев - один из самых успешных политиков в современном мире.

Об этом в интервью Day.Az преподаватель Факультета общественных наук Папского университета Святого Фомы Аквинского "Ангеликум", польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба.

"В мире есть силы тьмы, хаоса, войны, беспорядка, а есть силы порядка, мира, развития, благополучия, достатка. Президент Ильхам Алиев - один из уникальных примеров политика, лидера, дипломата, главы государства, который решает проблемы. Многие политики создают проблемы, делают этот мир хуже, опаснее, беднее, а Президент Ильхам Алиев делает этот мир лучше, богаче, безопаснее. Он настоящий рыцарь света. Человек, с одной стороны, принципиальный, который никогда не отступает от моральных и этических корней нашей цивилизации. А с другой стороны, человек очень прагматичный, который знает, когда, как и сколько надо действовать теми или иными способами, чтобы добиться результата. То есть это уникальное сочетание принципиальности и прагматичности. И самое главное, что поражает всех политиков, дипломатов, журналистов, аналитиков, меня лично, особенно во время личных встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, это стратегическая выдержка. Это то, чего не хватает очень многим политикам. Многие политики хотят все сразу и сейчас, а Президент Ильхам Алиев умеет ждать правильного момента. Ведь можно было принять те или иные решения под давлением обстоятельств и не добиться результата. Но Президент Ильхам Алиев действовал так, чтобы добиться нужного своей стране, своему региону и миру результата. И действовал правильно. И встреча в Вашингтоне - это некая символическая коронация Президента Ильхама Алиева на лидера не только своей страны, на лидера всего региона. Встреча в Вашингтоне - это признание, что Президент Ильхам Алиев - один из самых успешных политиков в современном мире", - сказал он.

По его словам, это конец очень длинного пути восстановления суверенитета и территориальной целостности, мира и процветания в Азербайджане, в регионе Южного Кавказа и шире. Но это также начало нового этапа, в котором Азербайджан будет играть роль лидера региона, одного из основных государств между Китаем и Европой. Государство, без которого дальнейшее развитие в Евразии будет невозможным. Так что это, с одной стороны, триумф Азербайджана и Президента Ильхама Алиева, с другой стороны, начало нового пути, новой перспективы.

"Победа над армянскими сепаратистами, восстановление суверенитета, границы - это также большой шанс для Армении. Азербайджан фактически дарит Армении ее независимость, ее суверенитет. Ведь с 1991 года Армения никогда не была по-настоящему независимым государством, не хотела им быть. Армения сначала была инструментом неоколениальной политики Москвы, потом Парижа, частично собственных лоббистов из диаспоры, которые наживались на оккупации и на том, что строили из Армении жертву благодаря переписыванию истории и манипуляции фактами. Армения погружалась во все это и никогда на самом деле не обслуживала собственные интересы и не реализовывала потребности своего народа, а исполняла поручения кого-то другого, других государств, организаций, каких-то людей, которые там не живут и которым мир, благополучие, развитие не нужно", - сказал он.

Якуб Корейба отметил, что армянская политическая элита была не способна выйти из этого положения, фактически разменивала суверенитет и интересы своей страны на разного рода мнимую поддержку большого брата сначала из Москвы, потом из Парижа.

"Президент Ильхам Алиев сейчас дарит Армении не только мир. Существование Армении - это подарок Азербайджана. И сегодня Азербайджан предлагает справедливый, честный, прочный, перспективный мир, и вместе с этим договором фактически дарит Армении ее суверенитет. Президент Ильхам Алиев говорит Пашиняну и всему руководству и народу Армении, что вы больше не зависите от других сил. Вы сейчас возвращаетесь к суверенной жизни, даже в первый раз вступаете в этот период. Потому что нормальные условия для развития начинаются с нормальных отношений с ближайшими соседями. Без этого оно невозможно. И в этом смысле Азербайджан дает Армении, возможно, первый раз в истории этой страны и этого народа, шанс начать суверенно жить", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что текст мирного договора можно назвать настоящей декларацией независимости Армении.

"Это не только вопрос двухсторонних отношений, это вопрос возвращения Армении или становления Армении на путь нормального развития. Армения получает это в подарок от Азербайджана. Это очень хорошая, конструктивная, позитивная база для развития. Мир, благополучие и развитие на Южном Кавказе открывает огромные перспективы. Лидер этого региона, Азербайджан, на это настроен. Из-за конфликта, из-за сепаратизма Армения очень долго оставалась на обочине важных процессов в Евразии. Сейчас мирный Южный Кавказ может включиться во все эти процессы. Это не только большие деньги, это, в том числе и международный авторитет, статус, ощущение участия в чем-то очень важном, великом, ощущение участия в строительстве будущего. Это то, что сейчас дает Южному Кавказу Азербайджан под лидерством Президент Ильхама Алиева", - добавил он.

Али Гасымов