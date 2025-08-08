Он знал, он верил, он сумел: историческое достижение Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Взоры Азербайджана, Армении и многих иных стран мира ныне обращены на Вашингтон, где состоится поистине историческое событие - подписание Совместной декларации по сути своей означающей юридическое оформление итогов 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Просто представьте себе - могли бы мы всего пять лет назад представить себе полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также согласие на это со стороны Армении? Мы могли на это надеяться, но мало кто, признаемся себе честно, верил в столь стремительный триумф. Лишь один человек, с самого первого дня прихода к власти, твердо знал, что так оно в итоге и будет. Это - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Есть огромное число действующих и бывших министров, дипломатов, политиков, которые подтверждают это. Да, глава нашего государства готовился к реализации своей исторической миссии каждый день и час. И вот - Азербайджан является единственным государством, которое восстановило свою территориальную целостность, добившись справедливого урегулирования конфликта, который деликатно называли "замороженным", а не деликатно указывали на его неразрешимость.

Мы помним, как Азербайджану удалось переломить это ошибочное мнение, добиться торжества международного права, вопреки отчаянным попыткам помешать этому со стороны мирового армянства и руководителей всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Помним мы и о том, как даже после нашей исторической победы в 44-дневной войне, на Азербайджан пытались оказать давление, грозили введением санкций против нашей страны.

За что?! За то, что Азербайджан военно-политическим путем реализовал четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН! Но наша страна, возглавляемая одним из ярчайших политических деятелей современности, выстояла и сегодня, в Вашингтоне ожидается встреча, по итогам которой произойдет юридическое оформление нашей победы. Сделано это будет в присутствии Президента США Дональда Трампа, который сыграл важнейшую и справедливую роль в приближении мира на Южном Кавказе.

Обратите внимание на то, что в Совместной декларации, которую собираются подписать руководители Азербайджана и Армении, нет ни слова о "статусе" для армянского населения, незаконно проживавшего на временно оккупированных территориях нашей страны. Кроме того, Президент США Дональд Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы".

Это решение, ставшее результатом успешного сотрудничества между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом, положит конец несправедливости, которой Азербайджан подвергался на протяжении 33 лет. По сути, это будет признание главой Белого Дома ошибочности шага, совершенного его предшественниками в трагический для азербайджанского народа год, когда армянскими боевиками был совершен Геноцид в Ходжалы, а также были оккупированы Шуша и Лачин.

Кроме того, в Совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вашингтоне, подтверждается намерение двух стран направить совместное обращение к Генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Это тоже одно из требований официального Баку, которое будет реализовано, как бы отчаянно против этого не выступали в Москве и в Париже.

Ну и наконец, еще одно ожидаемое решение, которое будет принято в Вашингтоне - это принятие Ереваном условий Азербайджана по Зангезурскому коридору. В Совместной декларации, которая будет подписана, подтверждается беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Опять таки вопреки попыткам сорвать все это, имевшим место со стороны ряда региональных и далеких от нашего региона стран. Для Азербайджана никогда не было принципиально, как будет назван этот коридор и как важность реализации данного проекта будут объяснять своим гражданам руководители Армении. Это я к тому, что мы уже наблюдаем забавную попытку игры словами со стороны провластных армянских рупоров. "Речь не идет о создании отдельного прохода или автономного транспортного пути, а о восстановлении и нормализации существующих транспортных коммуникаций, открывающихся на территории Армении", - утверждают они. Тут даже спорить не о чем. Пусть верят, что если много раз повторять слово "халва" во рту станет слаще.

Мы же констатируем очевидное и бесспорное - грандиозный и исторический успех стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Благодаря которой мы не только одержали победу на поле боя и вернули все оккупированные Арменией наши земли, но и юридически оформили это эпохальное достижение. Отныне никто, никогда не может ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Отныне все увидели, что любые цели, которые ставит перед собой Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в итоге претворяются в жизнь. Так было, есть и будет.