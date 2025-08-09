https://news.day.az/officialchronicle/1772898.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США за отмену 907-й поправки Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за отмену 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США за отмену 907-й поправки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за отмену 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы в Вашингтоне: "Я хотел бы поблагодарить господина Президента за отмену спустя 33 года ограничения, которое было введено в отношении Азербайджана всего через год после восстановления им независимости в 1992 году. Это произошло именно сегодня. Азербайджанский народ будет действительно помнить этот день с большой честью и огромной благодарностью".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре