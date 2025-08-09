Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США за отмену 907-й поправки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за отмену 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы в Вашингтоне: "Я хотел бы поблагодарить господина Президента за отмену спустя 33 года ограничения, которое было введено в отношении Азербайджана всего через год после восстановления им независимости в 1992 году. Это произошло именно сегодня. Азербайджанский народ будет действительно помнить этот день с большой честью и огромной благодарностью".