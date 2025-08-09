Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность для примирения, и что примирятся и наши народы

Я уверен, что Армения и Азербайджан найдут в себе мужество и ответственность для примирения, и что примирятся и наши народы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.

