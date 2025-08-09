https://news.day.az/officialchronicle/1772959.html Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена Вы знаете, со сколькими слухами, со сколькими провокациями мы столкнулись за последние пять лет со стороны лидеров разных стран, которые распространяли слухи о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению. О том, что Азербайджан планирует силой захватить эту часть территории.
Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена
Вы знаете, со сколькими слухами, со сколькими провокациями мы столкнулись за последние пять лет со стороны лидеров разных стран, которые распространяли слухи о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению. О том, что Азербайджан планирует силой захватить эту часть территории. Все наши заявления о том, что это ложная информация, не сработали, потому что такое представление создавалось в том числе и здесь, в Вашингтоне. И движущей силой этой азербайджанофобии была администрация Байдена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
