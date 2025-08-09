Вашингтонская декларация - историческая победа Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана Совместная декларация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по итогам их встречи при посредничестве президента США Дональда Дж. Трампа. Этот документ не просто отражает очередной дипломатический успех Баку - он закрепляет все стратегические достижения Азербайджана за последние годы и фактически ставит окончательную точку в карабахском вопросе.

Судите сами. Первый пункт декларации зафиксировал парафирование текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Для Азербайджана это означает, что сама Армения, на высшем уровне и в письменной форме, признает необходимость жить в условиях мира, без конфронтации и вооружённых конфликтов. Это - окончательный отход от идеи реванша, которую долгие годы подпитывали армянские политические круги и диаспора.

Подписание обращения к ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур - также очень символический и стратегический момент. Минская группа, на протяжении десятилетий безрезультатно "урегулировавшая" конфликт, фактически стала инструментом затягивания решения карабахского вопроса и сохранения статус-кво. Теперь эта страница истории закрыта, а Азербайджан освободился от формата, в котором его интересы часто блокировались сторонними игроками.

Третий пункт декларации прямо закрепляет право Азербайджана на беспрепятственное сообщение между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. Причем в документе это обозначено как взаимовыгодный проект, что полностью соответствует позиции Баку: Зангезурский маршрут открывается на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Это - реализация важнейшей транспортной и геополитической цели Азербайджана.

Отдельного внимания заслуживает участие США и третьих сторон в проекте "Международный маршрут мира и процветания Трампа" (TRIPP) на территории Армении. Это не только экономическая инициатива, но и инструмент закрепления мира, который находится под международными гарантиями. Для Азербайджана это означает, что коридор и другие коммуникации будут иметь прочную защиту от возможных попыток их блокирования в будущем.

И все же ключевым элементом декларации стало прямое подтверждение отсутствия территориальных претензий. Это означает, что Армения будет обязана внести изменения в свою Конституцию, в которой сегодня есть формулировки, подразумевающие притязания на Карабах. Теперь эти положения будут убраны, и юридическая база для любых армянских заявлений о "праве" на азербайджанские территории исчезнет.

Для армянских реваншистов, мечтавших о "новой войне" и "возвращении Карабаха", это решение стало холодным душем. Влиятельная армянская диаспора, а также радикальные политические группы, которые долгие годы кормили общество иллюзиями, теперь лишились своей главной повестки. Прямо говоря, теперь им просто нечего предъявить.

В документе четко прописано: недопустимость применения силы для захвата территорий и отказ от пересмотра признанных международных границ. Это не просто дипломатическая формула - это окончательная фиксация того, что Карабахский экономический регион является и навсегда останется частью Азербайджана.

Безусловно, Вашингтонская декларация - это результат продуманной, последовательной и жёсткой политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. За несколько лет страна не только вернула все временно оккупированные территории, но и сумела добиться устойчивого мира с Арменией на условиях, полностью отвечающих национальным интересам Азербайджана.

Вместо затяжного конфликта - открытые коммуникации, международные гарантии и экономические проекты. Вместо угрозы войны - юридически закреплённый мир. Это не просто дипломатический успех, это - стратегическая победа, которая на десятилетия вперёд обеспечит безопасность, развитие и процветание Азербайджана. И это, за что будущие поколения граждан нашей страны скажут большое спасибо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.