Подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется