https://news.day.az/officialchronicle/1772901.html Подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.
Подписана Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне
8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре