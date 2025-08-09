https://news.day.az/politics/1772896.html

Война между Арменией и Азербайджаном нанесла огромный ущерб обоим государствам - Трамп

Армения и Азербайджан находились в состоянии войны более 30 лет. Эта война нанесла огромный ущерб обоим государствам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.