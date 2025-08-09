https://news.day.az/world/1772978.html Трамп и Путин встретятся на Аляске - ДАТА Президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Как передает Day.Az, об этом в социальной сети Truth Social написал Дональд Трамп. Он сообщил, что встреча состоится 15 августа. Других подробностей президент США не раскрыл.
