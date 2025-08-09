Трамп и Путин встретятся на Аляске

Президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в американском штате Аляска.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети Truth Social написал Дональд Трамп.

Он сообщил, что встреча состоится 15 августа.

Других подробностей президент США не раскрыл.