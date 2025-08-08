Азербайджанская каратистка стала чемпионкой в Турции

В спортивном комплексе "Енишехир" в Ризе (Турция) состоялся "Чемпионат стран Черного моря и Каспийского региона по карате".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире приняли участие три спортсменки представительства Федерации карате Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Фатима Багирзаде (10-11 лет, 50 кг) одержала победу над всеми соперницами и стала чемпионкой. Хадиджа Байрамова (10-11 лет, 35 кг) завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в чемпионате в двух возрастных категориях приняли участие около 1000 спортсменов из стран Черного моря и Каспийского регионов.