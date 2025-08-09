https://news.day.az/officialchronicle/1772971.html Президент Ильхам Алиев: Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует, что мы хотим мира Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует наши намерения, демонстрирует, что мы хотим мира. Но мы хотим и взаимосвязанности. Мы хотим интеграции между двумя частями нашей страны посредством безопасного коридора, который откроет множество возможностей для всего региона, для самой Армении.
Президент Ильхам Алиев: Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует, что мы хотим мира
Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует наши намерения, демонстрирует, что мы хотим мира. Но мы хотим и взаимосвязанности. Мы хотим интеграции между двумя частями нашей страны посредством безопасного коридора, который откроет множество возможностей для всего региона, для самой Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре