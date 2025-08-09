https://news.day.az/officialchronicle/1772946.html

Президент Ильхам Алиев: Высоко ценю личные отношения с Дональдом Трампом

Президент Трамп приносит мир и ощутимые результаты. С этой точки зрения я высоко ценю наши личные отношения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.