https://news.day.az/officialchronicle/1772946.html Президент Ильхам Алиев: Высоко ценю личные отношения с Дональдом Трампом Президент Трамп приносит мир и ощутимые результаты. С этой точки зрения я высоко ценю наши личные отношения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
