Между Арменией и Азербайджаном установлен мир

Армения и Азербайджан уже заключили мир, подписав документ в Вашингтоне.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, сообщает Day.Az.

"То, что произошло - это историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что между Арменией и Азербайджаном не будет войны, будет мир. Сегодня мы уже можем сказать, что мир установлен и он установлен в рамках суверенитетов и территориальной целостности наших стран", - отметил Н.Пашинян.