https://news.day.az/politics/1772999.html Между Арменией и Азербайджаном установлен мир - Пашинян Армения и Азербайджан уже заключили мир, подписав документ в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, сообщает Day.Az. "То, что произошло - это историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что между Арменией и Азербайджаном не будет войны, будет мир.
