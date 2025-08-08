https://news.day.az/unusual/1772814.html Шпиц прогнал медведя из дома в Канаде - ВИДЕО Шпиц воинственно прогнал медведя из дома. Как передает Day.Az, кадры, снятые в Ванкувере, опубликованы в Телеграм. Косолапый хотел зайти в гости к жителям, но его планы нарушил яростный пушистик, бросившийся за ним в погоню. Представляем вашему вниманию данное видео:
