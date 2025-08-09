Немецкий пилот-любитель Эшли Прэндж выронил свой iPhone 16 Pro, снимая на его камеру из кабины самолета на высоте 2600 футов (около 800 метров). Гаджет пережил падение и снял весь процесс на видео, сообщает 9to5Mac.

Как передает Day.Az, смартфон выпал из самолета во время съемки видео над Рейнской долиной. По словам владелицы, устройство выскользнуло из ее рук на скорости порядка 110 узлов (около 200 км/ч) и упало с высоты более около 800 метров.

Предполагая, что смартфон безвозвратно утерян, Прэндж активировала функцию "Найти iPhone" и зафиксировала последнюю геолокацию устройства - в лесу неподалеку от дома ее родственников. Поскольку в чехле находились водительские права и банковская карта, девушка решила отправиться на поиски.

Через несколько часов смартфон был найден в полностью рабочем состоянии. По словам девушки, сохранность iPhone 16 Pro обеспечили прочность конструкции и защитный чехол-кошелек Bellroy.

Это не единичный случай. Например, в 2024 году iPhone уцелел и даже продолжил работать после падения из-за того, что у самолета оторвало дверь на высоте 4877 метров.