https://news.day.az/politics/1772860.html Встречи Президента Ильхама Алиева в Белом доме будут транслироваться в прямом эфире Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет встречи в Белом доме. Как сообщает Day.Az, встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по бакинскому времени).
Встречи Президента Ильхама Алиева в Белом доме будут транслироваться в прямом эфире
Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет встречи в Белом доме.
Как сообщает Day.Az, встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по бакинскому времени).
В 16:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени) с участием Президента США Дональда Трампа состоится встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Встречи Президента Азербайджана можно будет посмотреть в прямом эфире по следующим ссылкам:
https://youtube.com/@whitehouse?si=xPOdX0lCjaZzBAii
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре