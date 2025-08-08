Сильное наводнение в китайской провинции

В китайской провинции Ганьсу произошло сильное наводнение, в результате которого, по последним данным, погибли как минимум 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, еще 33 человека числятся пропавшими без вести.

Стихия затопила жилые кварталы, повредила дороги и линии электропередачи. В зону бедствия направлены спасательные бригады для проведения поисково-спасательных работ.