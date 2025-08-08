Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в социальной сети "X" публикацией в связи с ожидаемой встречей лидеров США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне, сообщает Day.Az.

"Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь он достигает мира!!!" - говорится в публикации.