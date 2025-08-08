Я очень уверен в устойчивом мире между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос журналистов, собравшихся перед Белым домом, сказал Президент США Дональд Трамп, приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Очень, очень уверен", - сказал он .