https://news.day.az/politics/1772875.html Я очень уверен в устойчивом мире между Азербайджаном и Арменией - Трамп Я очень уверен в устойчивом мире между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос журналистов, собравшихся перед Белым домом, сказал Президент США Дональд Трамп, приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Очень, очень уверен", - сказал он .
