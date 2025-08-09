https://news.day.az/world/1772981.html Париж присоединился к совместному призыву Баку и Еревана Париж заявил, что присоединяется к совместному призыву Еревана и Баку приступить к роспуску структур Минской группы ОБСЕ.
Как сообщает Day.Az, в заявлении МИД Франции говорится, что вместе со своими европейскими партнерами Франция будет и впредь активно способствовать "превращению Южного Кавказа в пространство мира и процветания на благо народов региона".
